Рейтинг партий возглавляют "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - соцопрос

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 900
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 675
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1989
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 954
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1152
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 405
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4446
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3375
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 225
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
8
15
4
5
6
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
Нардепа будут судить за неуплату более 100 млн грн налогов
Нардепа будут судить за неуплату более 100 млн грн налогов
Видео
Все видео
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
Интервью
1/5
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 252
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3294
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 792
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2673
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1332
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 504
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
понедельник, 27 сентября 2021 15:48

Рейтинг партий возглавляют "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - соцопрос

  Комментировать
  По состоянию на сентябрь 2021 г. большинство украинцев считают, что события в стране идут в неправильном направлении
По состоянию на сентябрь 2021 г. большинство украинцев считают, что события в стране идут в неправильном направлении

Украинцы определились с партиями, которые будут поддерживать на выборах в Верховную Раду. В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил. В рейтинге четко определились два лидера - партии "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром "Социс" 16 - 21 сентября 2021 года.

Всего было опрошено 2000 респондентов по всей стране, исключая Крым и неподконтрольные украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%.

Среди тех, кто будет голосовать на выборах, 26,4% поддержат партию "Слуга народа". 19,1% - проголосуют за "Европейскую Солидарность".

Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" - 10,3%, за партию "Сила и честь" - 7,7%.

Остальные политические силы не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.

Согласно результатам опроса большинство украинцев считают, что события в стране идут в неправильном направлении. 60,8% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении и только 22,8% - считают, что ситуация в государстве складывается в правильном направлении.

Также 41,6% опрошенных заявляют, что терпеть нынешнее положение в стране уже просто невозможно, а 41,5% - считают, что жить стало трудно, но можно терпеть, и только 13% респондентов сказали, что все не так и плохо в стране.

Кроме этого, подавляющее большинство украинцев испытывают негативные эмоции к нынешней власти - 87,5% опрошенных. В частности, разочарование испытывают 44,1% украинцев, тревогу - 15,5%, отчаяние - 9,1%, безразличие - 8,2%, страх - 5,5%, ненависть - 5,2%. Лишь 21,3% опрошенных испытывают надежду по отношению к нынешней власти в Украине, любопытство - 5,9%, а оптимизм - 5,7%, симпатизируют украинской власти на сегодняшний день - 3,4% опрошенных, чувствуют уверенность - 2,5 %, а гордость - 1,1%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рейтинг партий возглавляют "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - соцопрос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

В Киеве начали расстреливать евреев

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 29323
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 12105
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 8064
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 6381
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 6345
Политика
Лукашенко заявил об открытии фронта против Украины - в МИД отреагировали
Лукашенко заявил об открытии фронта против Украины - в МИД отреагировали Просмотров: 261
Зеленский внес законопроект о защите политзаключенных
Зеленский внес законопроект о защите политзаключенных Просмотров: 18
Венгрия подписала с Россией газовое соглашение в обход Украины - Киев возмущен
Венгрия подписала с Россией газовое соглашение в обход Украины - Киев возмущен Просмотров: 288
В кабинете Зеленского говорили о замене Разумкова
В кабинете Зеленского говорили о замене Разумкова Просмотров: 468
У Зеленского планируют зачистить медиарынок накануне выборов - Уманский
У Зеленского планируют зачистить медиарынок накануне выборов - Уманский Просмотров: 189
Больше всего комментируют
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
1
В "Слуге народа" Разумкова сравнили с "печальной девочкой"
1
В Киеве начали расстреливать евреев
Голосов: 8397
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть