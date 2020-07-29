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среда, 29 июля 2020 17:38

Рейтинг доверия россиян к Путину за год упал почти вдвое

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Рейтинг доверия россиян к Путину за год упал почти вдвое
Россияне не доверяют Путину, как раньше. Фото: Reuters

В России провели опрос граждан, который показал уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину. Лишь 23% опрошенных сказали, что доверяют руководителю РФ.

Результаты социологического исследования, которое проводилось по телефону, презентовал Левада-центр.

Отмечается, что в 2019 году во время аналогичного опроса Путину доверяли 40% опрошенных, что почти вдвое больше. А если посмотреть таблицу опросов, которые проводятся ежемесячно, то с января этого года уровень доверия к Путину снизился с 35%, то есть потерял 12%.

В 2017 году уровень доверия россиян к своему президенту составлял 59%.

В ходе социологического исследования респондентам предлагали не выбрать кого-то из политических деятелей, а самим назвать их фамилии. Участники опроса могли назвать 5-6 имен политиков, которые внушают доверие.

Так россияне назвали еще такие фамилии: премьер-министр Михаил Мишустин, депутат Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу.

Вместе с тем на вопрос "Одобряете ли вы деятельность Владимира Путина на посту президента России?" одобрительно ответили 60% респондентов. Негативно высказались 30%.

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Также 42% опрошенных считают, что дела страны движутся в правильном направлении. Чуть меньше - 40% участников исследования - отметили, что Россия движется по неверному пути. В январе это соотношение составляло 52% -39%.

Критиковать Путина больше стали после его равнодушной реакции на эпидемию коронавируса и поправок к конституции, благодаря которым президент может остаться на посту еще на два срока.

По результатам опроса 135 стран, рейтинг доверия к России и ее президенту оказался самым низким среди мировых держав.

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