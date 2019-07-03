Регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду отменили

ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария. Фото: ТСН

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария и соратника экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатами в депутаты Верховной Рады.

Решение об отмене своего предыдущего решения ЦИК приняла вечером, 3 июля, передает ТСН.

"1) Свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с РФ. 2) В декабре 2016 Клюев участвовал в заседаниях суда суда в Москве. 3) Международная почта неоднократно не доходила Клюеву в Донецке. 3) Адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области. 4) По данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал", - опубликовало в Facebook общественное движение "Опора".

Сообщили причину отмены регистрации Анатолия Шария.

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"Решение принято на основе использованных доказательств: Письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012 из Украины через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом "Ковель-Москва", после этого в Украину не возвращался. 22 июля 2012 Нидерланды проинформировала ГПУ о наличии у него статуса беженца. СБУ считает, что Шарий ни находился на территории Украины с 24 января 2012 года. Суды и правоохранительные органы в течение различных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании Шария в Нидерландах и Литве", - отметили в соцсети.

2 июля стало известно, что в Верховную Раду идут скандальный пророссийский блогер Анатолий Шарий и бывший глава администрации Януковича Андрей Клюев. В ЦИК говорят, что заставили зарегистрировать их кандидатами через Верховный суд. Там утверждают, что не обязывали регистрировать одиозных охотников за мандатом, а решили только повторно рассмотреть их документы.