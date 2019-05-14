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вторник, 14 мая 2019 13:18

"Регионалы" в пролете: Парубий подписал языковой закон

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Верховная Рада отклонила проекты постановлений об отмене решения за закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документы не набрали достаточного количества голосов.

Авторами проектов постановлений выступали нардепы из фракции "Оппоблока" - Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Александр Долженков и Михаил Папиев.

Четыре постановления набрали 34 и 33 голоса из 337 зарегистрированных в зале нардепов.

Спикер Андрей Парубий заявил: "С самого начала регистрации этого законопроекта казалось, все силы ада собрались, чтобы не допустить его принятия. Но они столкнулись с волей украинского народа и увидели профессиональную, слаженную работу всей команды, которая работала в Верховной Раде".

Постановления должны были блокировать подписание Парубием закона.

"Как только вы коснетесь и попробуете делать ревизию или закона о языке, или декоммунизации, или вопрос церкви, вы почувствуете весь гнев украинского народа, его могучую волю. Я говорю вам не как председатель Верховной Рады, а как гражданин Украины Парубий Андрей", - сказал председатель парламента.

В это время в зале аплодировали.

Спикер подписал закон и распорядился немедленно передать документ на подпись президента Петра Порошенко.

 
 

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25 апреля Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ 4 месяца готовили ко второму чтению. За это время нардепы внесли 2082 поправок.

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