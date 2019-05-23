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четверг, 23 мая 2019 10:28

Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею

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Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Кравчук отметил, что идея референдума - это личное мнение Богдана. Фото: LIGA.net

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал нереальным проведение референдума относительно одобрения "мирных договоренностей" с Россией, о котором говорил глава АП Андрей Богдан.

Об этом он сказал 23 мая, общаясь с журналистами.

"Как провести этот референдум? Какой вопрос вынести? Кто может сформулировать? Я - автор формулировки референдума, проводившегося 1991-го. Там было написано: "Поддерживаете ли вы независимость Украины?". А тут что написать? "Поддерживаете ли вы отношения с Россией?", "Поддерживаете ли учет интересов России и Украины?". То есть даже технически это невозможно. Думаю, это не предлагал Зеленский, это предложил новый глава Администрации. Надо относиться, как к его мнению", - отметил Кравчук.

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Глава Администрации президента Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

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Дата
23
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