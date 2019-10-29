"Реакция будет немедленной" – Богдан назвал условие увольнения Авакова

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
8 Просмотров: 11034
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1791
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7272
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1251
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6867
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41184
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1188
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3492
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
2
9
8
4
6
Скандальный &quot;слуга народа&quot; показал заключение полиграфа
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Видео
Все видео
Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1251
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5913
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7695
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1908
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 468
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 10:18

"Реакция будет немедленной" – Богдан назвал условие увольнения Авакова

  Комментировать
&quot;Реакция будет немедленной&quot; – Богдан назвал условие увольнения Авакова
Богдан уверен, что Аваков "чистый". Фото: slovoidilo.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков не имеет никакого отношения к денежным потокам или схемам.

Он отмечает, что если такой случай где-то будет продемонстрирован, то реакция будет "немедленная", заявил он в интервью изданию "Украинская правда".

"Если такой случай где будет-то продемонстрирован и это будет правдой, то я думаю, что реакция президента, парламента, моя, Кабинета министров будет немедленная", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков заступился за "Азов": Пытаются дискредитировать, потому что хорошо воюют

По словам Богдана, в общественном пространстве нет примеров, где Арсен Аваков является частью каких-то негативных явлений.

"Сейчас, на сегодняшний день, есть полная перезагрузка власти, и мы не видим, я, во всяком случае, даже вы - вы не видите в общественном пространстве примеров, Арсен Аваков не является частью каких-то негативных явлений, коррупции или еще чего-то", - добавил он.

28 сентября во Офисом президента проходила акция против сохранения государственных должностей министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Ранее в июне акции против Арсена Авакова прошли восьми украинских городах. Поводом для акции стало убийство 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реакция будет немедленной" – Богдан назвал условие увольнения Авакова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 20223
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 17740
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 14607
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 14536
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 12429
Политика
"Слуги" намекнули на государственную измену со стороны Федыны
"Слуги" намекнули на государственную измену со стороны Федыны Просмотров: 153
Нарушила ли Елена Зеленская этикет: ответ посольства Японии
Нарушила ли Елена Зеленская этикет: ответ посольства Японии Просмотров: 1368
Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности
Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности Просмотров: 27
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян" 2 Просмотров: 972
Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
8
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
Голосов: 13194
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua