"Реакция будет немедленной" – Богдан назвал условие увольнения Авакова

Богдан уверен, что Аваков "чистый". Фото: slovoidilo.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков не имеет никакого отношения к денежным потокам или схемам.

Он отмечает, что если такой случай где-то будет продемонстрирован, то реакция будет "немедленная", заявил он в интервью изданию "Украинская правда".

"Если такой случай где будет-то продемонстрирован и это будет правдой, то я думаю, что реакция президента, парламента, моя, Кабинета министров будет немедленная", - отметил он.

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По словам Богдана, в общественном пространстве нет примеров, где Арсен Аваков является частью каких-то негативных явлений.

"Сейчас, на сегодняшний день, есть полная перезагрузка власти, и мы не видим, я, во всяком случае, даже вы - вы не видите в общественном пространстве примеров, Арсен Аваков не является частью каких-то негативных явлений, коррупции или еще чего-то", - добавил он.

28 сентября во Офисом президента проходила акция против сохранения государственных должностей министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Ранее в июне акции против Арсена Авакова прошли восьми украинских городах. Поводом для акции стало убийство 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.