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Разворот от демократии к террору может быть быстрым - ЕС

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Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарнисть", партийцы и общественные активисты почтили память жертв политических репрессий у мемориала "Быковнянские могилы".

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко отметила, что команда пятого президента Петра Порошенко приложила максимум усилий для установления исторической справедливости и памяти жертв политических репрессий.

"В ХХ веке была два крупнейших тоталитарных режима - сталинский и гитлеровской. Почему важно знать историю? Это очевидно, ибо без истории нет настоящего и будущего. Последний год показывает, какая короткая дистанция от незнания исторических уроков. Как трудно строить демократическую страну - и как быстро можно пройти путь от демократии к реваншу", - подчеркнула Ирина Геращенко.

 

Геращенко также отметила, что нынешняя власть должна сделать выводы из истории Украины и прекратить политические репрессии.

"Мы видим сегодня политические репрессии в Украине. Новая власть должна изучить уроки истории и не повторять их", - подчеркнула Геращенко.

"В Украине жертвами политических репрессий стало 10 миллионов человек. Большое количество этих людей похоронена в Быковне, но ужас состоит в том, что такие Быковни есть возле каждого областного центра. НКВД требовало выделения специальных участков, где на ночь осуществлялись расстрелы или захоронения жертв политических репрессий", - сказал народный депутат Владимир Вятрович.

Он отметил, что путинский режим в России активно использует репрессивные методы, а Зеленский не осознает последствий российской пропаганды.

"Нам крайне важно продолжать говорить об этом, потому что мы живем по соседству с государством, котороене просто пытается отбелить сталинский тоталитарный режим, а пытается воплотить его методы сейчас. То, что происходит сейчас в России, является своеобразным повторением и, к сожалению, этого не понимает власть Украины. Не понимает этого президент, для которого эти темы далеки", - отметил Вятрович.

"За год президентства Зеленского мы стали свидетелями того, что в полной мере можно назвать политическими репрессиями. Государственное бюро расследований называют "Государственным бюро репрессий", потому что эта структура занимается преследованием политической оппозиции. По этой причине мы должны напоминать обществу, что политический террор начинается с маленького, из того, что задерживают кого-то, кто самый неудобный момент власти, а потом террор набирает массовый характер, если его не сдержать", - предостерегает Вятрович.

 

"Мы проводим параллели не только в преследовании Федыны, Зверобой, Вьятровича по политическим убеждениям. Не только в том, что власть не захотела проголосовать постановление, которое определяло сталинский режим соответственным за начало Второй мировой, а путинский режим - потомком сталинского. Опасность беспамятства заключается в том, что они не осознают, что мы должны выиграть в этой войне с Россией, Путиным и построить демократическую страну, которая защитит каждого украинца. Если мы будем помнить каждого украинца, мы сможем построить сильную и богатую Украину", - подчеркнул народный депутат Николай Княжицкий.

"До оккупации мы чествовали память репрессированных в Крыму, сейчас такой возможности нет, потому что оккупировало как раз то государство, которое много веков оказывает репрессии против крымскотатарского и украинского народов", - сказал бывший узник Кремля, народный депутат Ахтем Чийгоз.

 

"Память дает нам право и возможность бороться за то, чтобы таких ужасных страниц истории больше не было. Осведомленность народа - это обязанность власти эту осведомленность вводить как норму. Тогда мы последствия имперской политики, которая была, очень быстро преодолеем", - добавил Чийгоз.

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