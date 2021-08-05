Разумкова не пустили на передовую через Офис президента - СМИ

В Офисе президента хотят показать, что с армейцами может общаться только гарант. Фото: ua.news

Визит спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на Донбасс сорвался не случайно. Решение о временном запрете чиновникам посещать зону ООС исходило от Офиса президента, который хочет установить монополию Владимира Зеленского на общение с военными.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Фокус.

Как известно, с 3 августа введен временный запрет на въезд в зону ООС чиновникам сроком на 10 дней. Из-за этого решения Генштаба плановый визит Разумкова на Донбасс был отменен.

По данным источников, в Офисе президента хотят показать, что с армейцами может общаться только гарант.

СМИ давно говорят о напряжении в отношениях Зеленского и Разумкова. Президент не раз допускал явные и не очень выпады в адрес своего соратника. Несколько месяцев они не появлялись на публике вместе.

Эксперты отмечают: Зеленского раздражает оберегаемая Разумковым субъектность и независимость Рады от Банковой, автономность самого спикера и его участившиеся поездки по регионам. ОП это воспринимает, как подготовку к президентской кампании.

По данным 24 канала, Офис президента начал кампанию против спикера, и руководит ею лично Андрей Ермак.

В этом контексте ситуация с ООС оказалась весьма показательной. Офис президента ищет способы лишить спикера микрофона. Учитывая, что Зеленский не отбыл и половины своего срока, такой настрой выдает его неуверенность и нервозность. Спикер, со своей стороны, не против дистанцироваться еще дальше. Как говорят эксперты, на то у него есть все основания: возрастающая поддержка среди разных фракций парламента, неплохой рейтинг доверия, нарастающее разочарование в шестом президенте.

"Он (Разумков) неоднократно показывал, что умеет ждать. А его демонстрация самостоятельности — это своеобразный задел на будущее", - говорит политический эксперт Петр Олещук.