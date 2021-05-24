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Разумкова будет финансировать агромагнат Лабазюк – СМИ

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Разумкова будет финансировать агромагнат Лабазюк – СМИ
Член фракции "За майбутнє" Сергей Лабазюк может стать одним из ключевых спонсоров проекта, который может возглавить Дмитрий Разумков. Фото: Українська правда

Народный депутат-мажоритарщик, член фракции "За майбутнє" Сергей Лабазюк может стать одним из ключевых спонсоров гипотетического нового проекта, который, как ожидается, может возглавить спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом в своём материале пишет издание Апостроф.

По мнению журналистов, об этом, среди прочего, могут свидетельствовать участившиеся поездки Разумкова в Хмельницкую область.

Издание отмечает, что в марте-апреле спикер был там уже дважды. 11 марта он посещал Хмельницкую АЭС, военный госпиталь, академию погранслужбы, университет управления и права, принимал участие в круглом столе с местными бизнес-ассоциациями. В ходе визита 22 апреля глава парламента ознакомился с работой областного сердечно-сосудистого центра и принял участие в церемонии открытия реконструированного корпуса кардиологического диспансера.

11 марта, именно из-за поездки в Хмельницкий с, по большому счету, заурядным рабочим визитом, Разумков - то ли случайно, то ли умышленно - пропустил одно из важных заседаний Совета национальной безопасности и обороны.

Глава облсовета Виолетта Лабазюк сопровождала спикера на всех мероприятиях. Она является женой народного депутата от партии "За майбутнє" Сергея Лабазюка, который с 2012 года представляет в Верховной раде избирательный округ №188 (часть города Хмельницкого, Хмельницкий и Волочиский районы). Именно Лабазюка называют одним из реальных спонсоров будущей/гипотетической политсилы Разумкова. Последнего с депутатом от "За майбутнє" якобы познакомила "соседка" по области, нардеп от "Слуги народа" по округу №189 Елена Копанчук, известная несколькими нелепыми фотоскандалами и "кнопкодавством".

Журналисты напомнили, что Лабазюку принадлежит компания "Витагро" (завод по производству подсолнечного масла в Волочиске мощностью 55 т в сутки) с земельным банком более 80 тыс га. "Витагро" была фигурантом уголовного дела о незаконной приватизации государственного завода "Маяк" в Хмельницкой области. Дело закончилось мировым соглашением.

Также с Лабазюком связывают деятельность дорожно-строительной компании "Хмельницкое ШБУ №56". По данным проекта "Закупівлі", за последние 10 лет компания получила около 400 подрядов на строительство дорог на общую сумму порядка 6,5 млрд грн. В 2016 году СБУ проводила обыски в компаниях нардепа, связанные с многомиллионными разворовываниями денег местной службой автодорог. Лабазюк подрался с представителями спецслужбы. Среди обвинений были ремонт дороги за деньги бюджета во время предвыборной кампании, завышение объема использованных материалов, акты с заведомо неправдивыми данными о результатах ремонта.

Лабазюку также вменяют лоббирование законодательства об упрощении добычи янтаря. Политические телеграм-каналы утверждают, что и сам Лабазюк в начале 2021 года пытался заняться добычей янтаря, однако СБУ якобы прекратила эту деятельность.

"Как для агромагната и владельца дорожно-строительной фирмы с миллиардными оборотами, декларация у Лабазюка более чем скромная. В наличных едва ли наберется эквивалент 6 млн грн, официальные доходы семьи чиновников за 2020 год не дотягивают и до 3 млн грн. Поэтому вполне вероятно, что на поддержку политического проекта Дмитрия Разумкова будет расходоваться незадекларированная наличность. Впрочем, скорее всего, учитывая биографию Лабазюка, Разумков и сам захочет диверсифицировать источники своей поддержки", - резюмирует издание.

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