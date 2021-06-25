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пятница, 25 июня 2021 12:22

Разумков выступил наперекор Зеленскому в вопросе референдума

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Разумков выступил наперекор Зеленскому в вопросе референдума
Разумков не видит вопросов, которые можно вынести на референдум. Фото: "Українська правда"

В Украине нет таких вопросов, которые нужно выносить на референдум.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Громадське".

"Референдум стоит дорого - примерно 2 миллиона гривен, как выборы. Сегодня есть куда направить эти средства: экономика, социально незащищенные слои населения", - сказал спикер парламента.

Разумков считает, что референдум должен быть по народной инициативе. Если люди насобирают необходимое количество голосов за какой-то вопрос, то он его поддержит.

Спикер прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о вынесении на референдум вопроса стены на Донбассе.

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"Вопрос территориальной целостности страны нельзя выносить на референдум. Это запрещает закон о референдуме", - объяснил Разумков.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает вынесения на референдум вопроса об отграничении "стеной" от ОРДЛО. По словам президента, "стена" на Донбассе - это полное расторжение отношений с временно оккупированной территории в том или ином виде.

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