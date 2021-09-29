Разумков указал на два способа, чтобы исправить несогласованности в законе об олигархах

Разумков раскритиковал процедуру рассмотрения законопроекта об олигархах во втором чтении. Фото: РБК-Украина

Исправить юридические несогласованности в законе об олигархах можно с помощью вето президента или путем внесения изменений в уже подписанный документ.

"Как можно устранить (юридические несогласованности)? Это может быть вето президента, возвращение документа в Верховную Раду с предложениями. Или закон может быть подписан, а затем в него могут быть внесены изменения", - рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

Юридические коллизии в законодательном акте возникли из-за так называемой "специальной" процедуры при рассмотрении документа во втором чтении, напомнил Разумков.

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23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 Регламента ВР. Во время голосования были учтены поправки, которые противоречат друг другу. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту переголосовать закон из-за коллизии правок.