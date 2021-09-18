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суббота, 18 сентября 2021 10:48

Разумков, Стефанчук и Арахамия устроили публичные разборки

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Разумков, Стефанчук и Арахамия устроили публичные разборки
Разумков, Стефанчук и Арахамия поспорили из-за закона. Фото: РБК-Украина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава "Слуги народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах.

Дискуссия состоялась в эфире программы "Свобода слова".

"Было обращение уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой. На это письмо отреагировали четыре депутатские фракции и группы. У меня не было другого варианта, как отправить этот законопроект в Венецианскую комиссию. Считаю, что действовал в рамках того, о чем меня попросила часть ВР", - пояснил Разумков.

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Ему оппонировали Стефанчук и Арахамия. В частности, первый вице-спикер заявил, что у него "двоякое отношение по поводу этого".

"Все законопроекты направляли в Венецианскую комиссию в редакции первого чтения или до того, которые были представлены в парламент, или когда мы их рассматривали в первом чтении. Все шесть. Тогда ни разу не бело предложения, мол давайте не делать", - подчеркнул Разумкова.

Арахамия спросил: "В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию законопроект об олигархах?.

"Здесь нет общественной важности, здесь есть позиция - равные права для всех в парламенте", - сказал председатель ВР.

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Также Разумком пояснил, что на него не давят и за должность свою он не держится.

"За должность держаться не буду. Я пришел на нее, чтобы работать, и буду работать дальше, если мне позволят. Процедуры отзыва председателя ВР с должности - более понятны и просты, определенные регламентом, законами, Конституцией. Но сегодня продолжаю работать и в отставку точно не собираюсь", - добавил Разумков.

Арахамия после его слов отметил, что они с председателем ВР в хороших отношениях.

"Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и большинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека", - заявил глава "Слуги народа".

На Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект Верховной Раде рекомендовали принять. При подготовке законопроекту ко второму чтению в общем учли 13 поправок с 1271.

В первом чтении Верховная Рада приняла этот документ 1 июля. Однако председатель ВР Дмитрий Разумков считает нереалистичным предложение Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотреть законопроект об олигархах во втором чтении на пленарном заседании 23 сентября.

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Дата
18
сентября

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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