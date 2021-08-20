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Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
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суббота, 21 августа 2021 09:00

Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
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Виктория Сюмар копала картошку в стиле "антигламур", как сама написала
Фото: Виктория Сюмар
Бобровская в пятницу поехала в отпуск - выложила фото в черном купальнике на песчаном берегу у моря
Ляшко выложил фотографию в большой соломенной шляпе и белой вышиванке с медом
Олег Ляшко на этой неделе поделился фото со своим сыном в саду, собирал яблоки для мамы
Андрей Садовой праздновал 20 лет брака с Екатериной Кот-Садовой

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на этой неделе на Полтавщине осматривал вышитые рушники и сорочки. Екснардеп Олег Ляшко собирал яблоки для матери. Народная депутатка от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар копала картошку.

Чем еще занимались политики на этой неделе – в материале Gazeta.ua.

Депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар копала картошку в стиле "антигламур", как сама написала. В шортах и футболке собирала овощи под солнцем. Удалось накопать около 10 мешков.

Мэр Днепра Борис Филатов этой неделе фотографировался с призером Олимпийских игр в Токио Ярославой Магучих, которая попала в скандал из-за объятия с российской спортсменкой. Поздравил олимпийку и ее тренера с бронзой. Также Филатов рассказал, как скучает по жене Марине, которая сейчас сходит на пик Абу Али ибн Сины, горной системы Памир.

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина поехала отдыхать в село Волчков Киевской области. Обнимала своего пса на качелях, гуляла среди березок, лепила пельмени. Поделилась фото с аистом, который еще оставался в своем гнезде. Жарила на гриле баклажаны, кабачки, кукурузу и пила белое вино. В Киеве депутат пила мятный чай и ела вишневый макарун – спасалась от холода.

"Слуга" Марина Бардина на этой неделе также отдыхала на природе. Показала фото, где готовила плов в казане. И также видео, где ее две дочери бегали в поле.

Нардеп от "За Майбуне" Сергей Рудик вернулся со сборов резервистов Сил специальных операций. Сфотографировался с двумя пулеметами в руках. А пекарня с его избирательного округа в Черкасской области обеспечила нардепу и его сослуживцам беляшами, которые заказал Рудик.

Поделилась фотографиями из тренировок резервистов ССО и нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская. Прыгала с парашютом в тандеме на Николаевщине на фоне лиманов и моря. А в пятницу поехала в отпуск – выложила фото в черном купальнике на песчаном берегу у моря.

Нардеп от "слуг народа" Роман Грищук на этой неделе учился играть в гольф в Турции в Sueno Hotels Golf Belek. Показал фото, где он в ярком оранжевом поло пытается справляться с клюшкой. А в пятницу депутат с женой, актрисой Анной Гресь полетел в Одессу.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на Полтавщине в Решетиловке осматривал вышитые полотенца, рубашки, ковры. А в начале недели побывал на Сорочинской ярмарке – смотрел на зозулицы для детей и мед. Купил ли что-то, не сообщил.

Екснардеп Олег Ляшко на этой неделе поделился фото со своим сыном в саду, собирал яблоки для мамы. Также выложил фотографию в большой соломенной шляпе и белой вышиванке с медом. Так поздравил с днем пасечника и рассказал о своем опыте пчеловодства в детстве.

Мэр Львова Андрей Садовой праздновал 20 лет брака с Екатериной Кот-Садовой. Поехали на озеро Нобель в Ровненской области. На берегу сделали фото, где обнимаются в вышиванках.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поехал с женой Анастасией Федоровой в Нидерланды. Супруги каталось на лодках, осматривали архитектурные достопримечательности. Анастасия также похвасталась фото из отеля – выбрали светлый номер с обоями с красными цветами.

На Площади Конституции перед зданием Верховной Рады открыли стенд с флагом НезависимостиУкраины. В церемонии принял спикер Дмитрий Разумков. До 24 августа флаг будет у Верховной Рады, где с ним смогут ознакомиться все желающие.

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