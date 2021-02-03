Разумков рассказал, почему воздержался от санкций против каналов Медведчука

В понедельник Разумков опубликовал видеоролик с собой.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал свой отказ поддержать санкции против телеканалов, связанных с кумом президента РФ, народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Я воздержался. Санкции хорошие там, где мы не можем наказать за украинским законодательством. А здесь все не на месте. И к каналам санкции - это плохо. Несмотря на то, чьи они", - цитирует спикера "Бабель"

"С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, сообщил Офис президента.