Разумков прокомментировал падение рейтинга "Слуги народа"

Разумков считает, что оценивать власть - рано. Фото: rada.gov.ua

Падение рейтинга партии "Слуга народа" не является катастрофическим.

"Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно, если мы посмотрим на рейтинг доверия и поддержки на уровне парламентских выборов, то снижение достаточно небольшое ... Пока ничего катастрофического я не вижу", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Право на власть".

Он добавил, что "проседание" рейтинга "Слуги народа" - "это комплексный вопрос", который связан с внедрением реформ, а также с критикой в ​​публичном пространстве Верховной Рады.

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Разумков считает, что "оценивать" провалы власти пока рано, как и положительные результаты работы. Для этого, по его словам, должно пройти некоторое время.

"Второе, мы фактически живем в избирательном периоде, были президентские выборы, парламентские, сейчас начинаются местные. И это всегда так же отображается на оценке тех или иных решений как власти, как парламента в целом, президента, Кабинета министров ", - сказал Разумков.

Ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила имеет неплохие перспективы в борьбе за мэрское кресло и места в городском совете в Киеве.