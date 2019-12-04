Разумков пристыдил "ОПЗЖ"

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 3627
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18855
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5922
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3079
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1251
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1170
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1062
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
9
10
3
4
3
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Видео
Все видео
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Леонида Кожару допросили по делу расстрелов Майдана в качестве свидетеля защиты
Леонида Кожару допросили по делу расстрелов Майдана в качестве свидетеля защиты
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 3627
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1701
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2205
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5922
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 963
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 801
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 13:26

Разумков пристыдил "ОПЗЖ"

1 Комментировать
Разумков пристыдил &quot;ОПЗЖ&quot;
Спикер предложил уголовную ответственность за кнопкодавство. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил фамилию нардепа-кнопкодава перед коллегами в парламенте.

Это произошло на утреннем заседании в среду.

"У нас еще раз произошло "выдающаяся" событие, новый рекорд - кнопкодавство. 9 раз (аплодисменты в зале. - Gazeta.ua). По информации СМИ - народный депутат Кальцев Владимир Федорович, "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Уважаемые коллеги, я все понимаю, но 9 раз, это даже не случайно. Давайте это будет последний "рекорд" в этой Верховой Раде", - сказал спикер.

"Санкции", - воскликнули из зала.

"Санкции, думаю что, давайте закон. Уголовную ответственность. Поддерживаете?", - спросил Разумков.

"Я точно - за", - добавил спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепа из "ОПЗЖ", который предлагал тюрьму за кнопкодавство, поймали на "горячем"

По наблюдениям движения "Чесно", депутат восемь раз нарушил процедуру личного голосования во время голосования на утреннем заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности ГБР и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков пристыдил "ОПЗЖ"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 5 Просмотров: 47260
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 26437
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 13626
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 8946
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 8442
Политика
Кабмин создал семь новых госорганов
Кабмин создал семь новых госорганов Просмотров: 81
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности 3 Просмотров: 873
Украинскую власть призвали не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из России и Беларуси
Украинскую власть призвали не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из России и Беларуси Просмотров: 207
Премьер Швеции дал украинцам обещание
Премьер Швеции дал украинцам обещание Просмотров: 531
Законопроект 2233 про импорт тока позволит РФ шантажировать Украину — нардеп
Законопроект 2233 про импорт тока позволит РФ шантажировать Украину — нардеп Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
5
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
3
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
Голосов: 13952
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua