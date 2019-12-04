Разумков пристыдил "ОПЗЖ"

Спикер предложил уголовную ответственность за кнопкодавство. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил фамилию нардепа-кнопкодава перед коллегами в парламенте.

Это произошло на утреннем заседании в среду.

"У нас еще раз произошло "выдающаяся" событие, новый рекорд - кнопкодавство. 9 раз (аплодисменты в зале. - Gazeta.ua). По информации СМИ - народный депутат Кальцев Владимир Федорович, "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Уважаемые коллеги, я все понимаю, но 9 раз, это даже не случайно. Давайте это будет последний "рекорд" в этой Верховой Раде", - сказал спикер.

"Санкции", - воскликнули из зала.

"Санкции, думаю что, давайте закон. Уголовную ответственность. Поддерживаете?", - спросил Разумков.

"Я точно - за", - добавил спикер.

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По наблюдениям движения "Чесно", депутат восемь раз нарушил процедуру личного голосования во время голосования на утреннем заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности ГБР и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание.