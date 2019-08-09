Председатель партии "Слуга народа" и будущий нардеп Дмитрий Разумков появился в кресле спикера.

Разумков проводил первое заседание подготовительной группы вновь избранных депутатов.

Рядом с Разумковым сидел представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук и представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Ранее в кресле, которое теперь занимает руководитель президентской политсилы, на согласительных советах сидел Андрей Парубий.

Среди собравшихся - бывшие "регионалы" - нынешние "Опозиційна платформа - За життя" Сергей Левочкин и Нестор Шуфрич, представители "Європейська солідарність" бывшая первый вице-спикер Ирина Геращенко и Артур Герасимов, Иван Крулько, Андрей Кожемякин из "Батьківщина".

Следующее заседание подготовительной группы состоится в среду, 14 августа в 11.00.

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26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов внеочередных парламентских выборов. В Верховную Раду попали пять партий: "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" и "Голос". Большинство по списку и мажоритарным округам получила президентская политсила - будет 254 мандата.

Фракция станет крупнейшей в истории украинского парламента. Для принятия законопроектов нужно иметь 226 голосов. Для внесения изменений в Конституцию - 300.