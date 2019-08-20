Разумков поставил точку в вопросе генпрокурора

Юрия Луценко точно снимут с должности генерального прокурора.
"Я точно могу сказать, что генпрокурор будет новый", - сказал в интервью "Апострофу" руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.
Нового прокурора назначат, как только "такая возможность будет у Верховной Рады". Кандидатуру будет выдвигать президент Владимир Зеленский.
"Руслан (Руслан Рябошапка, заместитель руководителя Офиса Зеленского - Gazeta.ua) был бы хорошей кандидатурой, но я уверен, что есть и другие люди, которые могли бы претендовать на эту позицию", - добавил Разумков.
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Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал подать в отставку в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.
"Как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию", - сказал генпрокурор .
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