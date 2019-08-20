Разумков поставил точку в вопросе генпрокурора

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1818
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 414
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1719
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2124
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1962
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
1 Просмотров: 1377
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6714
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1710
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 963
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
3
5
5
6
4
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
Члены ОИК подрались во время заседания
Члены ОИК подрались во время заседания
Видео
Все видео
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4959
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1719
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2124
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6714
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4754
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 144
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 10:19

Разумков поставил точку в вопросе генпрокурора

  Комментировать
Разумков поставил точку в вопросе генпрокурора
"Я точно могу сказать, что генпрокурор будет новый". ФОТО: УНИАН

Юрия Луценко точно снимут с должности генерального прокурора.

"Я точно могу сказать, что генпрокурор будет новый", - сказал в интервью "Апострофу" руководитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Нового прокурора назначат, как только "такая возможность будет у Верховной Рады". Кандидатуру будет выдвигать президент Владимир Зеленский.

"Руслан (Руслан Рябошапка, заместитель руководителя Офиса Зеленского - Gazeta.ua) был бы хорошей кандидатурой, но я уверен, что есть и другие люди, которые могли бы претендовать на эту позицию", - добавил Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт

Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал подать в отставку в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.

"Как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию", - сказал генпрокурор .

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков поставил точку в вопросе генпрокурора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

В Украине запретили европейское радио

От "черной болезни" умерли правители Франции

Самое читаемое
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 36721
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 32860
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 32 Просмотров: 20585
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 18909
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции 5 Просмотров: 18586
Политика
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
6
 Просмотров: 2682
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов 1 Просмотров: 999
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
3
 Просмотров: 1620
"Хотим всех удивить" - в "Слуге народа" рассказали об укомплектованности Кабмина
"Хотим всех удивить" - в "Слуге народа" рассказали об укомплектованности Кабмина 1 Просмотров: 5103
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
5
 Просмотров: 2160
Больше всего комментируют
32
После выборов в патриотов опустились руки
10
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
5
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
Голосов: 9709
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua