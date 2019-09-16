Разумков похвастался рейтингом Рады

Ситуация с доверием к парламенту изменилась почти в 10 раз, говорит Разумков. Фото: Николай Билокопытов, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил народных депутатов с тем, что доверие к парламенту выросло "почти в 10 раз".

Об этом он сказал на согласительном совещании в понедельник, пишет "Українська правда"

"Прошлая каденция парламента подходила к концу своей работы с достаточно неутешительным результатом - 4%. Нам надо было показать украинскому народу, что мы можем, умеем и будем работать. За 2 недели работы Верховной Рады ситуация изменилась почти в 10 раз. Потому что деятельность нового парламента положительно оценивает 39% наших сограждан. С чем я вас и поздравляю", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" не выполнила первое обещание

Разумков привел данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 октября. Спикер выразил надежду, что уровень поддержки в ВР будетрасти, а эффективность работы парламента "будет оставаться такой же высокой".

По словам Разумкова, за две недели работы провели 9 пленарных заседаний, на которых рассмотрели 110 законодательных инициатив. В частности, принято в общей сложности 9 законов, а 44 законопроекта приняты в первом чтении.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата. 251 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".