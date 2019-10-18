Разумков поддерживает императивный мандат

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддерживает введение императивного мандата. Фото - korrespondent.net

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков из партии "Слуга народа" поддерживает идею введения императивного мандата в парламенте.

"Моя личная позиция относительно императивного мандата: я считаю, что это было бы неплохо, если бы он был в Верховной Раде Украины. И приходя с одной политической силой, ты несешь ответственность как за те идеи и обещания, которые давал лично, так и по то, что несла эта политическая сила", - отметил спикер в эфире программы "Право на власть".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предлагает отменить мажоритарку и снизить проходной барьер

Добавил, если у депутата изменились взгляды - то стоит пойти, или создать свою политическую силу. Или доказать в округе, что ты мощный кандидат и таким образом снова попасть в Верховную Раду.

"Слуга народа" в парламенте напоминает водителя с завязанными глазами, который гонит авто на полную скорость. Об этом сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в эфире программы "Право на власть".