Разумков поддержал возмущение о каблуках на параде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал критику относительно шагания военными-женщинами на параде ко Дню Независимости на каблуках. Об этом он сказал на брифинге в пятницу.
На вопрос "Считаете ли вы сексизмом, происходящее на репетиции? Как вы относитесь к этой истории?" спикер ответил:
"Я нормально отношусь, когда женщины, девушки ходят на каблуках. Но если мы говорим об армии, если говорим о параде, у нас предусмотрена форма, в которой это должно происходить. И с точки зрения логики, и с точки зрения удобства".
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"Давайте не забывать, что это будет происходить летом, в августе. Давайте людей хоть как-то жалеть. И нормально подходить к этому вопросу", - добавил Разумков.
"И средства также желательно тратить на те вещи, которые необходимо", - также заявил спикер.
Министерство обороны сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике военнослужащие будут шагать на каблуках. Такое решение раскритиковали в соцсетях.
2 июля народные депутаты требовали от министра обороны Андрея Тарана объяснить и попросить прощения. Также принесли ему женские туфли на каблуках.
В прошлом году на День Независимости Офис президента организовал 17-минутное попурри с участием музыкантов.
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