Разумков поддержал возмущение о каблуках на параде

Фото с репетиции с каблуками на плацу облетело социальные сети.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал критику относительно шагания военными-женщинами на параде ко Дню Независимости на каблуках. Об этом он сказал на брифинге в пятницу.

На вопрос "Считаете ли вы сексизмом, происходящее на репетиции? Как вы относитесь к этой истории?" спикер ответил:

"Я нормально отношусь, когда женщины, девушки ходят на каблуках. Но если мы говорим об армии, если говорим о параде, у нас предусмотрена форма, в которой это должно происходить. И с точки зрения логики, и с точки зрения удобства".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым

"Давайте не забывать, что это будет происходить летом, в августе. Давайте людей хоть как-то жалеть. И нормально подходить к этому вопросу", - добавил Разумков.

"И средства также желательно тратить на те вещи, которые необходимо", - также заявил спикер.

Министерство обороны сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике военнослужащие будут шагать на каблуках. Такое решение раскритиковали в соцсетях. 2 июля народные депутаты требовали от министра обороны Андрея Тарана объяснить и попросить прощения. Также принесли ему женские туфли на каблуках. В прошлом году на День Независимости Офис президента организовал 17-минутное попурри с участием музыкантов.