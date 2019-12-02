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понедельник, 02 декабря 2019 11:23

Разумков ответил агрессивной Госдуме РФ

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Разумков ответил агрессивной Госдуме РФ
Украинский народ и государство - единые, напоминает Разумков.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на агрессивные заявления главы Госдумы России Вячеслава Володина про Украину.

Об этом он сказал на согласительном совещании в понедельник.

"Относительно заявления спикера Госдумы РФ, прозвучавшее в выходные. Она не может остаться без реакции Верховной Рады. В Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может говорить на разных языках. Но это единый народ, единое государство.

Если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории, то это лишь мечты. И мы, как государство, как Верховная Рада, будем прилагать максимум усилий, для того, чтобы объединять и консолидировать общество. Вокруг тех тем, которые нас будут объединять. Сегодня все слои населения, органы власти должны концентрироваться именно на этом", - заявил Разумков.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Украине, что в случае сохранения "национализма и притеснений малых народов" из состава страны выйдет ряд областей.

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Комментарии

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Дата
02
декабря

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