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суббота, 09 октября 2021 03:53

Разумков обвинил "Батькивщину" в договоренностях с Офисом президента

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Разумков обвинил &quot;Батькивщину&quot; в договоренностях с Офисом президента
Разумков напомнил представителю "Батькивщины", как тот бегал в ОП. Фото: РБК-Украина

Экс-председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обвинил представителей фракции "Батькивщина" в договоренностях с Офисом президентом относительно голосования за его отставку с должности спикера. Мол, "Батькивщина" вошли в коалицию со "Слугами народа".

Об этом Разумков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Представитель "Батькивщины" Иван Крулько опроверг слова Разумкова. "Ни в какие коалиции мы не собираемся и таких ни разговоров, ни переговоров не велось и не ведется", - отметил Крулько. "Батькивщина" поддержала отставку, поскольку речь идет о представителе фракции "СН", пояснил нардеп.

Он отметил, что права оппозиции нарушались при председательстве Разумкова, принимались законы с нарушением регламента и Конституции.

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В ответ Разумков напомнил, что "Батькивщина", которая якобы в оппозиции голосовала за назначение министров, за принятие бюджета. Обращаясь к Крулько Разумков спросил: "Скажите, пожалуйста, когда последний раз были в Офисе президента и встречались с представителями офиса? Вы лично?". Тот ответил, что не помнит. Разумков добавил: "Недавно. Достаточно недавно. Можно поднять и посмотреть".

7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов из группы "Довира" - 18, из группы "Партия" За будущее "- 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

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