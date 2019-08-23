Разумков назвал дату подписания коалиционного соглашения

"Слуга народа" может быть единственной фракцией коалиции. Фото: slovoidilo.ua

Коалиционное соглашение публично подпишут на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва - 29 августа.

Об этом сообщил руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Согласно процедуре, как это предусмотрено законом, коалиционное соглашение будет заключено 29 августа", - отметил Разумков.

Кроме того, в ближайшее время коалиция определится с новым составом Кабинета министров, добавил он.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За життя". "Европейская солидарность" будет представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 56 мест займут внефракционные депутаты. 29 августа состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва.