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пятница, 23 августа 2019 14:21

Разумков назвал дату подписания коалиционного соглашения

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Разумков назвал дату подписания коалиционного соглашения
"Слуга народа" может быть единственной фракцией коалиции. Фото: slovoidilo.ua

Коалиционное соглашение публично подпишут на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва - 29 августа.

Об этом сообщил руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Согласно процедуре, как это предусмотрено законом, коалиционное соглашение будет заключено 29 августа", - отметил Разумков.

Кроме того, в ближайшее время коалиция определится с новым составом Кабинета министров, добавил он.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За життя". "Европейская солидарность" будет представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 56 мест займут внефракционные депутаты.

29 августа состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва.

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Дата
23
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