Разумков назвал 3 основные вызовы для Рады в 2021 году

Разумков отметил вопрос борьбы с пандемией Covid-19. Фото: 24 канал

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о 3 ключевых вызовах, которые будут стоять перед парламентом в начале 2021 года.



Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".



Спикер ВР рассказал, какие самые вызовы он видит перед парламентом в начале 2021 года.



"Финансовое тяжелое положение, связанное с ковид, возможна 3-я волна, о которой уже сегодня начали говорить. Я имею в виду так называемый британский ковид и много других вещей. Это также вакцинация, обеспечение системы здравоохранения всем необходимым, обороноспособность".

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Также Разумков надеется, что "мы сможем выйти из этого тупика, который наблюдаем на уровне "нормандского формата".



"Потому что прошел год, но это проблема не Украины,а другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в "нормандском формате" - я имею в виду Россию. В этом плане также парламент будет готов присоединиться".



"Это, пожалуй, 3 ключевых вопроса, которые будут стоять перед нами", - добавил он.



Кроме того, председатель ВР отметил изменение динамики в плане экономического развития.



"Нас очень сильно подвел тот год, который идет. Цена средств стала слишком высокой - вы видите уровень переговоров с кредиторами, я сейчас не только о МВФ, а обо всех, у кого мы заимствуем. Ресурсы получить трудно, как внутри государства, так и за ее пределами. И это также будет сдерживать наши возможности".

Дмитрий Разумков в этом же интервью "Украинской правде" заявил, что не знает о зарплатах в "конвертах" народным депутатам.