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понедельник, 18 октября 2021 17:03

Разумков и Стефанчук поссорились из-за подписи закона об олигархах

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Разумков и Стефанчук поссорились из-за подписи закона об олигархах
Законопроект об олигархах вносил президент Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Бывший спикер Дмитрий Разумков заявляет, что именно он должен подписывать законопроект об олигархах. Однако действующий председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук противоположного мнения.

"Его должен подписывать я. Председатель Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, подтверждая, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался.

На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, председателем Верховной Рады был ваш покорный слуга", - сказал Разумков в эфире телеканала "Україна 24".

В понедельник слова экс-спикера прокомментировал Стефанчук.

"Касательно довольно растиражированной информации, что может подписывать только спикер ВР, при котором принимался законопроект, то мне кажется, что эта информация не соответствует действительности.

Потому что ни одна статья регламента, ни одна статья Конституции не предусматривает именно такой порядок, и это абсолютно логично. Потому что председатель Верховной Рады - это просто должность, которая должна иметь преемственность", - заявил Стефанчук.

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В то же время член Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов объяснил, что регламент не урегулировал вопрос, что подписывать законопроект должен именно тот председатель ВР, при котором документ принимался, сообщает УНН.

"На момент, когда был спикером Разумков, закон не был готов к подписи, ведь еще не были проголосованы проекты постановлений об отмене решения ВР о принятии 5599.

Завтра эти постановления будут проголосованы и закон сможет подписать тот спикер, который занимает должность на момент готовности к подписи проголосованного закона. Итак, Стефанчук имеет право подписи закона об олигархах", - сказал нардеп.

23 сентября ВР приняла законопроект об олигархах. К нему подавали 1257 правок. Документ рассмотрели более чем за час.

Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.

Законопроект надо опять проголосовать, потому что во время принятия учли три поправки, противоречащие друг другу, заявляла оппозиция.

Разумков заявил, что депутатов во время голосования "намеренно ввели в заблуждение".

11 октября комитет передал законопроект на подпись.

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  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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