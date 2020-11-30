Разумков дал прогноз относительно госбюджета на 2021 год

Рада может рассмотреть проект госбюджета на следующей неделе. Фото: Голос України

Верховная рада может в конце следующей недели принять государственный бюджет на 2021 год.

"Я услышал четкую позицию от всех депутатских фракций и групп, если будет согласие голосовать, что если мы будем видеть понимание, что государственный бюджет на 2021 год может быть принят на следующей неделе (это где-то среда или четверг), то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание", - заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV.

В противном случае госбюджет могут рассмотреть на следующей пленарной неделе, добавил он.

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"По состоянию на сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет был принят и чтобы не заходить в так называемую бюджетную новогоднюю ночь", - подчеркнул Разумков.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год на внеочередном заседании на следующей неделе.