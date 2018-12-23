Разрешили арестовать экс-министра обороны Украины

Бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, обвиняемого в растрате 43 млн гривен, разрешили задержать. Об этом говорится в материалах суда.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры предоставить разрешение на задержание Ежеля для доставки в суд с целью решения вопроса об избрании ему меры пресечения, сообщает 368.media.
Согласно информации Службы внешней разведки, Ежель, несмотря на увольнение с должности посла Украины в Беларуси в 2015 году, продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом.
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Ежель проживает в Минске, где ему предоставили статус беженца.
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