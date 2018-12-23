Разрешили арестовать экс-министра обороны Украины

Суд разрешил арестовать Ежеля. Фото: fdlx.com

Бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, обвиняемого в растрате 43 млн гривен, разрешили задержать. Об этом говорится в материалах суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры предоставить разрешение на задержание Ежеля для доставки в суд с целью решения вопроса об избрании ему меры пресечения, сообщает 368.media.

Согласно информации Службы внешней разведки, Ежель, несмотря на увольнение с должности посла Украины в Беларуси в 2015 году, продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр обороны Британии вышел в море под Одессой

Ежель проживает в Минске, где ему предоставили статус беженца.