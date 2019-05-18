Разошелся не на шутку: Порошенко наскоро уволил 12 работников

Всего за сутки Президент уволил 12 своих советников. ФОТО: uzhgorod.net.ua

Президент Петр Порошенко освободил от выполнения обязанностей сразу 12 внештатных советников. Все 12 приказов об увольнении датируются 17 мая 2019.

Среди уволенных Президентом – Андерс Фог Расмуссен, Сергей Квит, Александр Пасхавер, Игорь Грынива, Юрий Бирюков, Мария Гайдар, Сергей Куницын, Лешек Бальцерович, Александр Домбровский, Виктор Король, Александр Корнийчук и Юрий Ткаченко. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

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Президент Петр Порошенко уволил своего спикера на выборах. Указ от 3 мая опубликован на сайте главы государства.