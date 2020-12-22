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"Разочарование Зеленским и "слугами" растет": за что украинцы критикуют власть

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&quot;Разочарование Зеленским и &quot;слугами&quot; растет&quot;: за что украинцы критикуют власть
Власть должна показать эффективность в управлении государством. Фото: president.gov.ua

Украинцы хотят перевыборов, потому что президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не выполняют своих обещаний по урегулированию мира на Донбассе и развития социально-экономической жизни. Об этом говорит для Gazeta.ua политический аналитик Мария Золкина.

Когда украинцы начали разочаровываться действующей властью?

— После президентских и парламентских выборов в обществе было высокое доверие к новоизбранной власти. Она формировалась быстрее, чем к предшественникам, и продержалась дольше. Но во второй половине 2020-го к украинцам пришло полное разочарование.

За что критикуют политиков?

— Правительство критикуют за проблемы со здравоохранением, не решение социальных вопросов обеспеченности и защищенности граждан. Зеленского - за ухудшение условий жизни, и самое главное - за урегулирование конфликта на Донбассе. Эту тему он сделал центральной в своей внешней и внутренней политике. А реального прогресса так и не было. Также большую роль сыграла и пандемия, которая подняла на поверхность все общественные проблемы.

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Какие последствия могут возникнуть для президента и его партии?

— За партию власти в прошлом году голосовали фактически как за Зеленского. Хотели новых лиц, имели запрос на новое качество работы политиков. Нынешнее разочарование граждан во всем, что происходит, может привести к усилению позиций старых политиков. Например, тех, которые входят в пророссийскую ОПЗЖ. Сейчас чем больше населения будет разочаровываться в Зеленскому и его партии, тем больше будут возвращаться к своим старым политических предпочтениям.

Как должна действовать власть, чтобы изменилось отношение граждан к ним?

— Чтобы изменить отношение общества, власть должна показать эффективность в управлении государством. Также надо максимально объяснять свои решения гражданам. Сейчас у власти решения плохо мотивированы, всплывают ниоткуда и их постоянно откладывают. А общество из-за этого теряется. Создается впечатление, что будто власть не знает, что делать. И люди перестают ему доверять.

По данным соцопроса проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, более трети украинцев верят, что в новом году произойдут изменения состава правительства и Верховной Рады.

Также по данным этого же опроса, 28% опрошенных считают Владимира Зеленского неудачником.

Украинцы выбрали президентом Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во 2-м туре за него проголосовали 73,22% избирателей. А партию "Слуга народа" в прошлом году поддерживало 43,16% украинцев.

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