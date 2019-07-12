Разоблачили замысел Путина по Украине

Раскрыли технологию кремлевского "телемоста". Фото: Reuters

В ближайшие месяцы Кремль будет разыгрывать карту "единого народа" в отношении Украины.

Об этом сказал журналист Александр Мартыненко в эфире UMN, комментируя скандальный "телемост".

"Это технологическая история, но не только под выборы. Это долгосрочная штука. Подобные попытки ("телемосты". - Gazeta.ua) будут повторяться не одну неделю и не один месяц.

В Москве решили, что надо найти подтверждение тезиса Путина о том, что "украинцы и россияне - один народ". Вот этот "телемост" должен был подтвердить, что с одной и с другой стороны сидят абсолютно одинаковые люди. И "проблемы у них одинаковые", и "люди одинаковые", "один народ" одним словом.

Это стратегическая история на ближайшие месяцы. Некий фон, создание картинки, на котором нас могут ждать разные события в международной жизни. А могут не ждать - жизнь покажет", - сказал Мартыненко.

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7 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" с телеканалом NewsOne кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Его планировали провести 12 июля.