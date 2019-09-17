Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады

Каждое воскресенье возле Верховной Рады народные депутаты из "Слуги народа" и "Голоса" собираются на пробежку. Они зовут всех желающих и каждый раз нового спецгостя. С нардепами уже бегал глава таможни Максим Нефедов и гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус. Мы решаем пробежать часть дистанции и поговорить с депутатами о подготовке к марафону, коммуникацию во фракциях и то, как им удается или не удается читать все тексты законопроектов.

15 сентября приходим к парламенту в 8:30. Сегодня должна быть пятая пробежка. На улице холодно. Забег имеет две части: 4 км по Мариинскому парку для всех и на Труханов остров для самых выносливых.

- Как-то сегодня маловато людей, - говорит один из трех мужчин в шортах, которые разминаются перед Верховной Радой за 15 минут до девяти утра.

- Я думаю, все будет, - отвечает другой.

- Они же вчера на YES были.

- Да Беня что-то там начал заявлять, что он не олигарх.

*смеются *

- А то, что из-под копытца золотые монетки сыпятся ...

На вид все трое не старше 35 лет. Они первые пришли на пробежку с депутатами. Перед ними на площади Конституции были только двое охранников и женщина у деревянного креста.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Перед пробежкой все разминаются. 15 сентября депутаты собираются в пятый раз

- Всем привет, - говорит в 8:55 депутат "Слуги народа" Галина Янченко и присоединяется к людям, которые стоят кругом. Рассказывает о пробежке как "анонимном клубе ЗОЖников", что продвигает здоровый образ жизни и помогать людям знакомиться. Удивляется, что сегодняшний спецгость - председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев - не опоздал, как делали его предшественники.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Галина Янченко рассказывает о пробежке как об "анонимном клубе ЗОЖников"

Те, кто пришли раньше, разминаются или бегают вдоль Мариинского дворца. Вероятно, чтобы не замерзнуть. Температура на улице точно ниже 20 градусов, почти все надели на футболку спортивную кофту. Женщины ненакрашенные. Некоторые взяли с собой музыкальную колонку.

За 2 мин. до 9:00 в центр выходит парень в яркой куртке и предлагает провести разминку. Все повторяют за ним движения.

Во время знакомства каждый называет свое имя, место работы, некоторые делятся, почему пришли и что хотят узнать от депутатов. Нардепы на пробежке в меньшинстве, большинство - предприниматели. Также есть помощники депутатов, студент, человек, "который подписывается под всю спортивную движуху" и журналистка, которая предлагает свои услуги пресс-секретаря. Всего 40 человек. Депутат Ярослав Железняк из "Голоса" о себе говорит: "Бегаю, в свободное время подрабатывает народным депутатом".

К кругу подходит охранник. Кто-то из толпы спрашивает, надо ли специальное разрешение для занятий перед Радой. Другой говорит, что здесь бегают народные депутаты.

- Они не бегают, они катятся, - говорит охранник и уходит. На его слова реагируют смехом.

Оставляют кофты и начинают бежать парком в сторону станции Арсенальная. Сразу берут высокий темп. Первые - Ярослав Железняк и Тимур Хромаев. Посередине "колонны" депутат из "Голоса" Леся Василенко. Позади включают колонку, играет "Остановилось моё сердце" российской группы "Сплин". Кто-то шутит, что такую ​​песню надо включить в конце пробежки.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Впереди "колонны" Ярослав Железняк и Тимур Хромаев

- Я вообще бегаю один, а тут такая замечательная компания. Как для меня, то быстро бегут ребята. Более тренированные. А я бегу ради собственного удовольствия, поэтому немного медленнее, - говорит на первом круге предприниматель Андрей, 37 лет. Просит не указывать свою фамилию.

- Вопросов к народным депутатам нет. Их работу оцениваю нормально, положительно - 4 с плюсом из 5.

Бегут группами - в зависимости от скорости движения. Железняк и Хромаев неизменно впереди.

Позади Мариинского дворца люди фотографируют нардепов. Между собой говорят, что сегодня они вышли позже, чем обычно.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Прохожие говорят, что сегодня депутаты бегут позже

Возвращаясь к Раде, идут на групповое фото. В толпе шутят, что именно ради него некоторые приходят на пробежку. По дороге говорим со спецгостем, мужем телеведущей Маши Ефросининой - Тимуром Хромаевым, 44 года.Он бегал в черной спортивной кофте, серых шортах и ​​синих гетрах. После 4 км говорит без одышки.

- Чувствую, что мы годами знакомы, - говорит о депутатах. - Я работаю в регуляторе, которому очень нужны законы. И законы качественные. Мы сейчас много пишем для депутатов, чтобы они потом продвигали этом в Верховной Раде. О результатах говорить рано. Мы еще не приняли критической массы законов, которые нам нужны для страны, чтобы полностью изменить ситуацию. Вот следующим у нас будет закон о новых финансовых инструментах, который позволит создать много полезного для аграриев, энергетики.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Между собой шутят, что некоторые ходят бегать только ради группового фото

После фотографирования около 20 человек с Железняком бегут на Труханов остров. Депутат готовится к марафону 13 октября. Будет бежать 42 км 195 м.

- По средам, пятницам делаю специальные беговые упражнения. По-русски они лучше называются - аббревиатура СБУ ("специальные беговые упражнения"). Конечно (работа в Верховной Раде мешает готовиться к марафону. - Gazeta.ua), для результата на таких соревнованиях нужно много времени. Я стараюсь заниматься или утром, или вечером, или на выходных. Раньше занимался триатлоном, его пришлось отложить, потому что просто не успеваю. Или спать не успеваю, или тренироваться, - говорит Ярослав Железняк, 29 років.

Полумесячную работу парламента называет неэффективной, челенджовой и оптимистичной.

- Много времени уходит вхолостую, многие политики тратят время на пиар, который могли потратить на написание качественных законов. Работа в комитетах мне сейчас нравится больше. Там ты работаешь над законопроектом, а не пытаешься выступить перед избирателями. Есть много неэффективных процедур, поэтому мы предлагаем переписать регламент. Мне очень жаль времени людей, которые пришли в парламент, денег граждан, оплачивающих эту работу налогами.

До 20 человек со спецгостем идут в кафе у здания парламента. Садятся за деревянными столиками на улице. Некоторые женщины берут покривала из других мест и набрасывают на плечи.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Цены на кофе 35-55 гривен

Заказывают латте, эспрессо, капучино, ромашковый чай и "Моршинскую" в стакане. Цены "на кофе" 35-55 грн.

- С прошлым парламентом можно было только мечтать о таком, - говорит Хромаев. Он сидит "во главе" стола, возле него Янченко. Говорят о приватизации, кредитах, инвестициях, частных пенсионных фондах.

Обсуждают принятые законы. Янченко интересуется мнением Хромаева в одном из документов.

- Мы молодцы?

- Вы ещё даже не начинали, - отвечает он.

Напротив спецгостя сидит человек в зеленой куртке. Он переводит разговор к депутату "Европейской солидарности" Ирины Геращенко. Интересуется, отстранили ли ее от 5 пленарных заседаний, как рекомендовал комитет. 10 сентября во время выступления с места она назвала "Слуг народа" "зелеными человечками". Так прозвали оккупантов в Крыму.

- Если вы простите ей, к вам не будет доверия, - доказывает он.

- Она за две минуты трижды нарушила регламент, - объясняет Янченко.

- Может, в суд их направить? - продолжает мужчина.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua

Человек в синих шортах возвращает всех к теме пенсионных фондон. Впоследствии говорят снова об инвестициях. Студент отмечает, что инвестор вряд ли пойдет в страну, где идет война.

- В Израиле война всю жизнь, - говорит ему в противовес депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, 39 лет.

- Вряд ли кто-то с запада вложит в страну, о существовании которой он не знает, - добавляет Янченко. Она является одной из 15 заместителей председателя фракции - Давида Арахамии. Говорит, что депутатами не управляет, а с ними коммуницирует. Должна знать об их настроениях и искать консенсус. Спрашиваем об ее отношении к кнопкодавству во фракции со стороны Сергея Литвиненко и Елены Копанчук. Президент Владимир Зеленский за кнопкодавство обещал забирать мандат, фракция обошлась извинением и перечислением месячной зарплаты нардепов на благотворительность.

- Мы разрабатываем законопроект, который бы лишал депутатов мандата за кнопкодавства. Надеюсь, что он относительно быстро пройдет парламентские процедуры. И тогда можно будет лишать мандата не давлением, а конкретными рычагами. Пока законопроект не приняли, приходится искать другие инструменты, - говорит 31-летняя Галина Янченко.

Около 10:40 депутаты расходятся. Ближе всего идти домой мажоритарщику от "Слуги народа" 39-летнему Юрию Камельчуку. Его выбрали по 124 округу на Львовщине. Живет в гостинице "Киев", напротив Верховной Рады. Впоследствии планирует снимать квартиру.

- Жить в отеле очень удобно: все рядом, удобно, вид из окна хороший, - говорит Камельчук. Просит перейти из тени на солнечную часть тротуара, чтобы было теплее.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Гостиница "Киев" стоит напротив Верховной Рады. Она имеет 22 этажа

- Я бегал еще до выборов, потом график немного сбивался, в Трускавце вновь была возможность, и сейчас как когда - потому что есть эфиры на телевидении или что-то другое. Если я три дня за неделю не побегаю, то мне уже чего-то не хватает. Это как гипервентиляция дополнительная: когда бежишь, много дышишь. Жизнь хороша.

Работу в парламенте описывает словами - читай, думай, голосуй.

- Я успеваю прочитать 95% текстов законопроектов. Были некоторые, где пришлось довериться коллегам из профильных комитетов. Проблемы в объеме нет. Во-первых, их дают заранее, во-вторых, никто не запрещает за день-два самостоятельно посмотреть их на сайте Рады. Дополнительно нам делают таблички со ссылками для ленивых. В них пишут, что сегодня будет вот такой-то, кнопочка, ссылки. Не знаю, это во всех фракций, но у нас это есть. Еще дополнительно присылают краткую суть закона. Там есть сразу короткое видение того, для чего это, ради чего это делается.

С Зеленским видимся дважды в месяц, может, чаще, я что-то... Честно, за последние две недели у нас было 2 или 3 встречи общие так фракцией. Ну две точно, я могу ошибиться.