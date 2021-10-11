Растрата более 1 млрд грн: бывшему руководству "Дельта банка" объявили подозрения

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Бывшему владельцу и должностным лицам "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в понедельник.

"Сегодня наши прокуроры со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируют растрату имущества и средств с убытком в более одного миллиарда гривен.

Также сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, директор одной из связанных финансовых компаний", - написала Венедиктова в Facebook.

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Банк продал долг на 42 млн грн по цене 4 млн грн. Покупателем кредита стала компания, основанная владельцем "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

Также по этой схеме из-под залога вывели недвижимость на 16 млн грн.

По делу арестовали активы экс-собственика на 790 млн грн, а также $1 млн на счетах председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

"Дельта Банк" ликвидировали в 2015 году. Был четвертый по размерам активов в Украине. Национальный банк признал финучреждение неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию, впоследствии отозвал банковскую лицензию и ликвидировал.