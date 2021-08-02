Расстрелы на Майдане: суд разрешил спецрасследование против Януковича

По данным следствия, действия Януковича привели к массовым жертвам среди митингующих в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. Фото: TASS

Печерский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении президента беглого президента Виктора Януковича по делу о расстрелах участников Революции Достоинства, сообщили в Офисе генпрокурора. Учитывая, что Янукович скрывается в РФ, такое решение суда позволит украинским правоохранительным органам провести расследование в его отсутствие.

По данным следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, использовал имеющиеся возможности и действовал в составе организованной группы с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел. Организовал применения правоохранителями без соответствующих оснований и с нарушением норм законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Такие действия Януковича привели к массовым жертвам среди митингующих в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. В том числе как отметили в ОГПУ, из-за действий Януковича противоправно убили 62 человека.

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"Подозреваемому инкриминируют организацию в составе преступной группировки, в которую входили екс-руководители правоохранительных органов и другие бывшие чиновники, с 18 по 20 февраля 2014 незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация террористического акта", - сообщили в Офисе генпрокурора.

28 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикоррупционного суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру.