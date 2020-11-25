"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука

Депутаты просят открыть уголовное производство против Кузьмина побыстрее. Фото: Украинская правда

Народные депутаты из партии "Голос" просят открыть уголовное производство против нардепа из "Оппозиционные платформы - За жизнь" Рената Кузьмина. Он заявлял о признании Революции достоинства "государственным переворотом".

Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин рассказал, что соответствующее заявление о совершении преступления направили в Офис генпрокурора и Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Обращение в полицию подписали депутаты от "Голоса", а также отдельные депутаты фракций "Европейской солидарности" и "Слуги народа", отметил политик.

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В действиях Кузьмина они видят ложное сообщение о совершении преступления, за что предусмотрено до 5 лет заключения.

"Весь мир признал революцию достоинства, а сам Ренат Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. В частности, он участвовал в выборах президента в 2014-м, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатам которых получил депутатский мандат от пророссийской ОПЗЖ господина Медведчука. Собственно, это и позволило господину Кузьмину вернуться после 5 лет укрытия в Крыму на территорию Украины и пытаться дискредитировать Революцию достоинства и ее участников", - заявил Юрчишин.

Депутаты просят открыть уголовное производство против Кузьмина побыстрее, но не позднее 24 ч. с момента получения заявления.

"Очень надеюсь на оперативную реакцию правоохранительных органов. Расследоваться должны не фантазии коллективного Януковича, а реальные действия его приспешников, которые пытаются переписать историю", - добавил нардеп.

Ренат Кузьмин после Революции достоинства бежал из Украины и был объявлен в розыск. 2014 года против него было открыто уголовное производство из-за незаконного задержания Юрия Луценко в 2010-м. На парламентских выборах 2019-го был избран депутатом по списку ОПЗЖ, после чего полиция сняла его с розыска. Кузьмин запомнился тем, что на празднике бывшего нардепа-регионала Яна Табачника играл на рояле уголовное песню "Мурка".