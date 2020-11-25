"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 567
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 756
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2349
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1728
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6444
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
4
4
7
24
15
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила &quot;активистам&quot;
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"
Во Львове &quot;ЕС&quot; и &quot;Свобода&quot; собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Лишь бы не львовский &quot;Лукашенко&quot; или &quot;выдержанное вино&quot; - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
Лишь бы не львовский "Лукашенко" или "выдержанное вино" - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
&quot;В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда&quot; - как Черкассы избирали нового мэра
"В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда" - как Черкассы избирали нового мэра
Видео
Все видео
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Миллионы за отставку: кто из ТОП-чиновников получил больше всех за увольнение - СМИ
Миллионы за отставку: кто из ТОП-чиновников получил больше всех за увольнение - СМИ
Интервью
1/5
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 279
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 99
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 315
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1683
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 513
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 14:14

"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука

1 Комментировать
&quot;Расследовать надо действия приспешников Януковича&quot; - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
Депутаты просят открыть уголовное производство против Кузьмина побыстрее. Фото: Украинская правда

Народные депутаты из партии "Голос" просят открыть уголовное производство против нардепа из "Оппозиционные платформы - За жизнь" Рената Кузьмина. Он заявлял о признании Революции достоинства "государственным переворотом".

Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин рассказал, что соответствующее заявление о совершении преступления направили в Офис генпрокурора и Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Обращение в полицию подписали депутаты от "Голоса", а также отдельные депутаты фракций "Европейской солидарности" и "Слуги народа", отметил политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР завело дело о "госперевороте" по заявлению прокурора времен Януковича

В действиях Кузьмина они видят ложное сообщение о совершении преступления, за что предусмотрено до 5 лет заключения.

"Весь мир признал революцию достоинства, а сам Ренат Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. В частности, он участвовал в выборах президента в 2014-м, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатам которых получил депутатский мандат от пророссийской ОПЗЖ господина Медведчука. Собственно, это и позволило господину Кузьмину вернуться после 5 лет укрытия в Крыму на территорию Украины и пытаться дискредитировать Революцию достоинства и ее участников", - заявил Юрчишин.

Депутаты просят открыть уголовное производство против Кузьмина побыстрее, но не позднее 24 ч. с момента получения заявления.

"Очень надеюсь на оперативную реакцию правоохранительных органов. Расследоваться должны не фантазии коллективного Януковича, а реальные действия его приспешников, которые пытаются переписать историю", - добавил нардеп.

Ренат Кузьмин после Революции достоинства бежал из Украины и был объявлен в розыск. 2014 года против него было открыто уголовное производство из-за незаконного задержания Юрия Луценко в 2010-м.

На парламентских выборах 2019-го был избран депутатом по списку ОПЗЖ, после чего полиция сняла его с розыска.

Кузьмин запомнился тем, что на празднике бывшего нардепа-регионала Яна Табачника играл на рояле уголовное песню "Мурка".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 22698
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 4 Просмотров: 12105
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 11205
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 7893
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей Просмотров: 5130
Политика
Правительство продлило экономические санкции против РФ
Правительство продлило экономические санкции против РФ Просмотров: 9
Зеленский сменил кадровую стратегию - инсайд с Банковой
Зеленский сменил кадровую стратегию - инсайд с Банковой Просмотров: 315
Недополучают из-за предвзятости: сравнили зарплаты женщин и мужчин
Недополучают из-за предвзятости: сравнили зарплаты женщин и мужчин Просмотров: 54
Правительство рассматривает введение локдауна на новогодние праздники
Правительство рассматривает введение локдауна на новогодние праздники Просмотров: 216
Увольнение Буславец – результат борьбы за влияние на энергорынке - СМИ
Увольнение Буславец – результат борьбы за влияние на энергорынке - СМИ Просмотров: 90
Больше всего комментируют
10
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
4
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Голосов: 18414
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть