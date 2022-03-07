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понедельник, 07 марта 2022 05:20

Спецтема: Война России против Украины

Рассказали о генерале, который управляет обстрелами Украины: ранее он давил людей танками во время путча ГКЧП

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Рассказали о генерале, который управляет обстрелами Украины: ранее он давил людей танками во время путча ГКЧП
Сергей Суровыкин раньше давил танками людей. Фото: РИА Новости

Главнокомандующий Воздушно-космических сил Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин, отвечающий за бомбардировку украинских городов во время российского вторжения, лично руководил колонной бронетехники во время августовского путча 1991 года в Москве, выполняя приказы так называемого ГКЧП.

Тогда под танками погибли три гражданина - Владимир Усов, Дмитрий Комар и Илья Кричевский, сообщает Insider.

В 1987 году он окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии.

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Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, пытавшихся сохранить от развала Советский Союз, нынешний генерал армии РФ руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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