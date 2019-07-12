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Рассказали, как Коломойский влияет на Зеленского

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Рассказали, как Коломойский влияет на Зеленского
Депутат также заявил, что Зеленский доверяет главе своего офиса Андрею Богдану. ФОТО: Информатор

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что олигарх Игорь Коломойский не получил того влияния на президента, которого все боялись.

"У Зеленского с Коломойским есть своя история отношений, протяженная во времени. Она не настолько однозначна, как это хочется трактовать оппонентам Зеленского. Из того, что мы видим на сегодняшний день, Коломойский не получил того влияния, которым пугали во время президентских выборов. С другой стороны, я не вижу проблемы в том, что Коломойский будет общаться с Зеленским просто как люди. Президент – всегда человек, у него есть круг общения, но главное, чтобы олигархов не пускали на кухню принятия государственных решений", - сказал Лещенко ресурсу "РБК-Украина".

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Депутат также заявил, что Зеленский доверяет главе своего офиса Андрею Богдану.

"Но только Зеленский получил мандат доверия от людей, не Богдан, не Шефир, не Коломойский. И именно Зеленский будет отвечать за все", - уточнил он.

Колишній член фракції "Блок Петра Порошенка", нардеп Сергій Лещенко братиме участь у виборах до Верховної Ради.

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