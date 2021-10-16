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суббота, 16 октября 2021 15:00

Раскрыли секреты подготовки Украины к большой войне

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Раскрыли секреты подготовки Украины к большой войне
Военно-политическое руководство страны не исключает, что Россия может пойти на полномасштабное вторжение. Фото: Антикор

Украина рассматривает девять сценариев развития военной обстановки и осуществляет стратегическое планирование на случай, если придется отражать полномасштабное вторжение агрессора.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, представитель украинской стороны в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, сообщает Украины 24.

По словам Арестовича, военно-политическое руководство страны не исключает, что война с Россией может пойти по пути эскалации и дойдет, например, к полномасштабному конфликту.

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"За девятью сценариями подготовили мероприятия от пограничных провокаций к полномасштабной войне. Это обеспечивается безопасность страны стратегическая с партнерами стран по НАТО и странами-соседями, это плановая деятельность. Министр обороны США прилетает на следующей неделе. Будем осуществлять следующие этапы планирования и взаимодействий до производства совместной с США вооруженной военной техники, это также в планах. Строится научно-исследовательский центр по беспилотных летательных аппаратов под Васильковым с Турцией, уже началось строительство, рекордный военный бюджет", - сказал советник главы ОП.

Арестович подчеркнул, что Украина решает не только технический вопрос, но и законодательное, поскольку для применения всевозможных сил и средств в различных ситуациях нужны и законы.

"Самое главное - надо построить систему законов, которые позволяют это делать. В этом году приняли: план обороны, его за 30 лет не было как такового, стратегию нацбезопасности, стратегию военной безопасности, стратегию информационной безопасности, закон о нацсопротивлении, закон о разведке, и много чего, что позволит выстроить систему нацобороны от нормативно-правовой базы до последнего солдата", - добавил Арестович.

На Донбассе за минувшие сутки, 15 октября, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ 4 раза применили запрещено минского договоренностями вооружения. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

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Дата
16
октября

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