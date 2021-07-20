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вторник, 20 июля 2021 20:18

"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости

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Автор: spfu.gov.ua/
  Онлайн-платформу для аренды государственной недвижимости представили 20 июля в Киеве
Онлайн-платформу для аренды государственной недвижимости представили 20 июля в Киеве

Фонд госимущества Украины запускает онлайн-платформу для аренды государственной недвижимости. Ее представили 20 июля на пресс-конференции в Киеве.

Сайт orenda.gov.ua позволяет получить всю информацию об объектах государственной недвижимости выставляемой в аренду, и принять участие в онлайн-аукционе.

"Прозрачность в сфере аренды госимущества открывает новые возможности инвестировать в собственное дело для каждого гражданина. Благодаря сайту мы внедряем принцип: "все знают все" и в эту сферу. В онлайн загрузили информацию о более 4000 активов аренды ", – заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Ранее процедура аренды госимущества занимала от 6 до 9 месяцев, а информация об объектах была труднодоступной, говорит Сенниченко.

"Публиковали эту информацию в газете "Ведомости приватизации" тиражом в 400 экземпляров. Надо было быть приближенным к определенным людям, чтобы узнать, что и когда будут выставлять на аукцион ", – пояснил он.

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Такая система способствовала коррупции и недоверию к органам власти. В 95% случаев объекты передавали заранее определенным арендаторам по начальной цене, без конкурсов и торгов.

1 февраля 2020 года вступил в действие закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". После этого разработали необходимые подзаконные акты. Теперь дошла очередь до сайта с открытым доступом ко всей информации об аренде.

"С начала года в бюджет Украины поступил уже один миллиард гривен", – сказал глава Фонда госимущества.

Рост цены аренды на аукционах составил 97% из-за появления конкуренции. Есть гораздо больше претендентов на каждый лот.

"Есть интересный кейс в аэропорту Борисполь. Помещение сдавали по семь тысяч гривен в месяц. А когда мы его выставили на аукционе – бюджет получил миллион гривен, – рассказал Леонид Антоненко, заместитель председателя Фонда госимущества Украины. – Арендная плата выросла до 125 тыс гривен в месяц. По условиям договора, арендатор должен оплатить еще полугодовой депозит и аренду за два месяца вперед ".

Перевод рынка государственного и коммунального имущества в диджитал плоскость, позволил оценить этот рынок в Украине, говорит начальница отдела управления проектами и программами госпредприятия "Прозорро. Продажи" Владислава Грудова.

"Рынок аренды государственного и коммунального имущества пока составляет около 700 миллионов гривен в год. В течение всего времени работы системы не было ни одного аукциона, на который жаловались бы из-за неисправной работы модуля аукционов, недопуск участников или подобное. Более того, аукцион как инструмент продажи не оспаривают в судах, ведь до прозрачного процесса аренды нет вопросов ", – отметила Владислава Грудова.

Реформаторские законы, которые создают прозрачность и конкуренцию, уничтожают теневые потоки, считает Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций и сопредседатель совета реанимационного пакета реформ.

"Раньше, чтобы создать что-то, мы формировали министерства, агентства и др. Сейчас мы делаем платформы, электронные приложения. Не только упрощаем процесс аренды для бизнеса, но и наполняем базу данных, что тоже немаловажно. Это значительно повышает инвестиционную привлекательность и контроль имущественных ресурсов, особенно на местном уровне ", – пояснил он.

Сайт orenda.gov.ua ближайшее время станет публичной частью комплексной системы автоматизации процессов аренды государственного имущества в Украине. Ее разработка проходит при поддержке международного проекта USAID / UKaid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS". Система призвана устранить злоупотребления в сфере аренды госимущества путем максимальной автоматизации процессов создания, подписания, опубликования документов и решений, связанных с передачей в аренду государственного имущества.

Приватизация государственных объектов за прозрачным законом является сигналом для инвесторов. Но в Украине уже нечего продавать. Очереди из иностранцев в Борисполе не будет.Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса

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