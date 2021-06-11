Ракетный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец США вошел в черноморские воды. Фото: yoruk isik

Ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon вошел в Черное море.

Об этом сообщил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор.

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"Эсминец с управляемыми ракетами типа "Арли Берк" USS Laboon, что входит в состав ударной группы Эйзенхауэра, пересек Босфор и вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

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