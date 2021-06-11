Ракетный эсминец США вошел в Черное море

 
Ексклюзивы
1/5
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 441
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 765
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 873
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1854
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 477
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 711
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1107
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 369
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 342
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 846
Фото
Все фото
12
10
3
15
4
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слуг народа&quot; с &quot;русским миром&quot; нарисовали в карикатуре
"Слуг народа" с "русским миром" нарисовали в карикатуре
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Зеленский съездил на передовую
Зеленский съездил на передовую
СБУ обыскала &quot;Партию Шария&quot;
СБУ обыскала "Партию Шария"
Видео
Все видео
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Нардепа поймали на горячем
Нардепа поймали на горячем
Показали ночной клуб сына Януковича
Показали ночной клуб сына Януковича
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 531
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 396
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2331
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 603
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 171
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
пятница, 11 июня 2021 22:17

Ракетный эсминец США вошел в Черное море

  Комментировать
Ракетный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец США вошел в черноморские воды. Фото: yoruk isik

Ракетный эсминец США "Арли Берк" USS Laboon вошел в Черное море.

Об этом сообщил турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские и украинские корабли тренируются в Черном море, а россияне вставляют палки в колеса

"Эсминец с управляемыми ракетами типа "Арли Берк" USS Laboon, что входит в состав ударной группы Эйзенхауэра, пересек Босфор и вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Патрульный катер береговой охраны США Hamilton зашел в Черное море. Так американцы показали поддержку Украине в случае открытой и еще большей агрессии России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ракетный эсминец США вошел в Черное море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

ЕС открыли для украинцев

Самое читаемое
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 10261
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 7902
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 3906
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
 Просмотров: 3744
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру
Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру Просмотров: 3366
Политика
МИД Украины сообщило время встречи Зеленского и Байдена
МИД Украины сообщило время встречи Зеленского и Байдена Просмотров: 117
В Хьюстоне откроют генконсульство Украины
В Хьюстоне откроют генконсульство Украины Просмотров: 18
Назвали вероятность военного наступления со стороны РФ
Назвали вероятность военного наступления со стороны РФ
 Просмотров: 405
Вовк контролировал Порошенко, а теперь Зеленского - Шабунин
Вовк контролировал Порошенко, а теперь Зеленского - Шабунин Просмотров: 576
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
12
 Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
15
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
Голосов: 7284
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть