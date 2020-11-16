Раду временно возглавила женщина

Временно обязанности председателя Верховной Рады будет исполнять депутат от "Батьківщини", заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

Об этом сообщил депутат Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook.

Автор: Ярослав Юрчишин

"Кажется, впервые Верховную Раду возглавила женщина. Пусть и временно. Что-то указывает, что нас ждет больше внимания к поиску взаимопонимания в парламенте в ближайшее время.

Если его не направят на локдаун рабочих дней. Что тоже возможно. При любых условиях Елене Кондратюк - успеха", - написал Юрчишин.

Ранее спикер Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук заявили об инфицировании коронавируса.