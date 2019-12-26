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четверг, 26 декабря 2019 17:48

Раду хотели парализовать на 4 месяца - Арахамия

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Раду хотели парализовать на 4 месяца - Арахамия
Работу парламента блокируют, говорят в "Слуге народа".

За тысячными поправками в закон о рынке земли кроется остановка работы Верховной Рады на 3-4 месяца.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах, сообщает УНН

"4500 поправок это просто фактическое давление на нас для того, чтобы у нас был четкий лимитированный выбор - встать и парализовать весь парламент на 3-4 месяца, это одна опция.

Или вторая - каким-то образом договариваться и идти на компромиссы, потому что другого нет, регламент строгий. Мы подписали меморандум (всеми фракциями и депутатскими группами - Gazeta.ua.). Все заявили, что имеем действительно честные намерения продуктивно работать над этим законопроектом, а не так как было", - сказал он.

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На заседании рабочей группы по рынку земли так и не удалось найти золотую середину, продолжил Арахамия.

"Решили сейчас взять тайм-аут на два дня, для того, чтобы еще раз встретиться, еще раз поговорить, возможно какие-то сделать изменения. Мы сейчас общаемся о разнице в 500 правок. Что такое 500 поправок - это несколько дней работы комитета. Ну пусть уже, они могут поработать. Но в парламенте это будет неделя", - сказал нардеп.

Если же правки не сократить, то работа парламента остановится на 4 месяца, заявил Арахамия.

"Если станем на 4 месяца, это будет 300-400 законов. А у нас законы сейчас так выписаны, что даже какие-то мелкие вещи, которые должно сделать правительство, бывает много случаев, когда надо голосовать Верховной Раде. А она не будет в состоянии сделать это, так как регламент написан таким образом, что зашел в рассмотрение законопроекта, то дальше ты не можешь ни выйти, ни приостановиться, надо просто дойти до конца. Поэтому сейчас блокада просто. Для того, чтобы разблокировать этот процесс мы решили еще пообщаться", - сказал председатель фракции СН.

На прошлой неделе народные депутаты от партий "Батькивщина" и ОПЗЖ заблокировали работу аграрного комитета Верховной Рады. Стучали по столам пачками бумаг и разбросали их.

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