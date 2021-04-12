Раду будут больше кварцевать. Планируют внеочередные заседания

Депутаты продолжат рассматривать законопроект о земле. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада на этой неделе проведет внеочередные заседания. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"На этой неделе планируем работать в обычном режиме. Обращаюсь ко всем народным депутатам: пожалуйста, используйте маски в стенах Верховной Рады.

Потому что выглядит немного странно, когда мы вводим законы об ответственности за несоблюдение масочного режима, а в стенах парламента демонстрируем правовой нигилизм к элементарным нормам сохранения своего здоровья и здоровья окружающих", - сказал спикер.

"Нам надо будет проводить кварцевание. Поэтому перерыв с двенадцати мы немного увеличим до часа. Если у нас будут внеочередные, мы также должны будем после пленарного заседания делать перерыв.

Касательно внеочередных заседаний - есть несколько обращений фракций и групп. В аппарат поступили два экземпляра подписных листов. Возможно даже завтра состоится два внеочередных заседания. Инициатором была "За будущее" и "Слуга народа", - добавил Разумков.

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Среди вопросов повестки дня - продолжение рассмотрения законопроекта о совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

"А внеочередные заседания - в ближайшее время появятся соответствующие распоряжения об их созыве", - сообщил Разумков.

В пятницу традиционно состоится час вопросов к правительству.

"Я понимаю, что скорее всего мы весь этот период проведем в правочном формате по законам 2194, 2195", - сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

30 марта в парламенте состоялось 3 внеочередные заседания. Верховная Рада приняла постановление, в котором требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе.