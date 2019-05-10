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пятница, 10 мая 2019 16:28

Раде предложили третью дату для инаугурации Зеленского

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Раде предложили третью дату для инаугурации Зеленского
Сам Зеленский настаивает на 19 мая. Фото: uaportal.com

В парламенте зарегистрировали постановление о проведении торжественного заседания по случаю принесения присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 1 июня.

Автором документа выступил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Сугоняко.

Нардеп зарегистрировал постановление 10 мая. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

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После встречи с руководителями фракций и групп Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада Украины 14 мая назначит дату его инаугурации. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Тогда он сможет распустить ВР - согласно закону, имеет право сделать это до 27 мая.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал выбор 19 мая.

В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом. Для инаугурации предлагают даты 19 и 20 мая.

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10
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