Рада закупила у россиян элитных авто на десятки миллионов

Автобаза закупила автомобили Toyota Land Cruiser Prado.

Руководство автобазы Верховной Рады заплатило более 34 млн грн за внедорожники Toyota двум фирмам, связанным с гражданами Российской Федерации.

Об этом сообщил "Обозреватель".

Компания из Харькова "Автоарт ЛТД" получила от ВР 17,1 млн грн на закупку авто в конце прошлого года.

За несколько месяцев до этого 17,9 млн грн получила компания "Артмотор".

Фирмы связаны между собой. Принадлежали одним и тем же гражданам РФ.

"Артмотор" до 2019 года владел гражданин РФ Александр Лалаян. Его партнером в России, по их реестрам, был Алексей Горбов, однофамилец владелицы харьковской фирмы. Теперь же компанией владеют россиянка Лариса Атапина и украинка Татьяна Акимова.

Атапина в разное время имела десяток предприятий, в перечне учредителей которых были ее российские партнеры: Екатерина Чубарова (Тула), Александр Хэ (Тула), Александр Лалаян (Белгородская область). Большинство из них занималось продажей автомобилей в Харьковской области.

Лалаян до 2020-го состоял среди участников компании "Автоарт ЛТД". То есть фактически владельцем обеих компаний, у которых ВР купила авто, был россиянин, пишет СМИ.

В одной из компаний до сих пор бенефициаром является гражданка страны-агрессора. А новая владелица второй компании имеет ту же фамилию, что и давний российский партнер Лалаяна.

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Кто руководил тендерным комитетом

Главой тендерного комитета при закупках от автобазы аппарата ВР был Александр Шморгун.

"С зарплатой в 17 тыс. грн в 2020-м Шморгун, на тот момент сотрудник одного из коммунальных предприятий Киевской области, задекларировал Toyota Land Cruiser Prado стоимостью в 1,38 млн грн. А уже в 2021 году решил закупить такие же авто, чтобы возить ими нардепов", - пишет издание.

Жена чиновника, согласно декларации, занимается мелким бизнесом и зарабатывала вдвое больше мужа - более 34 тыс. грн в месяц. Супруги содержат 12 объектов недвижимости, в том числе квартиру в оккупированной Россией Ялте, и 11 транспортных средств.

Что за авто



Для нардепов купили 17 новых машин. Среди них две Toyota Proace Verso Premium за 1,6 млн грн каждая (с кожаными сиденьями, ковровым покрытием, отделом для перчаток, индивидуальными VIP-сидениями, климат-контролем, девятью динамиками с сабвуфером), две Toyota Land Cruiser Prado Рrеstige (как у главы тендерного комитета) за 1,4 млн грн каждая, Toyota Camry Premium+ за 1,18 млн грн каждая.

Всего в автопарке Верховной Рады - 237 автомобилей.

В январе автобаза провела тендер на аренду на весь 2022 год за 420 тыс. грн. элитного Mercedes-Benz S 600 GUARD.

В прошлом году Служба безопасности Украины заказала у фирмы, принадлежащей гражданину РФ Лалаяну, 65 кроссоверов Toyota на 66,82 млн грн.