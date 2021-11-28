Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн

В прошлом году на коммунальные услуги в Верховной Раде из государственного бюджета ушло около 23 млн. 700 тыс. грн.

Об этом сообщило движение "Чесно" на "Українська правда"

В стенах ВР народные депутаты находятся значительную часть своего времени, но не платят за предоставленные коммунальные услуги из своего кошелька. И, конечно, не поднимают вопрос энергоэффективности помещения.

Наибольшие объемы потребления жилищно-коммунальных услуг и соответственно суммы в платежках у здания, где расположены комитеты. За все коммунальные услуги за год уплатили около 6,8 млн.

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Далее по расходам по общей сумме коммунуслуг – дом на Грушевского, 5 (здание пленарных заседаний). В прошлом году государство оплатило почти 4,8 млн.

Именно в этом доме довольно странным по поводу потребления электроэнергии показался летний период. Ведь один месяц у нардепов вообще нет пленарных заседаний, а объемы потребления электроэнергии в третьем квартале - вдвое больше зимних месяцев. Может быть, такие аномалии связанны с общей системой кондиционирования, которая включается на весь дом.

Во втором полугодии на Грушевского, 5 резко возрастает потребление и водоотвод холодной воды. Причины такой разницы в показателях – неизвестны.

Далее, согласно суммам в платежках, здание по адресу Садовая, 3. Там расположены секретариаты депутатских фракций и часть Аппарата. Всего в прошлом году за жилищно-коммунальные услуги государство заплатило более 2,9 млн.

Дом на Банковой, 6-8, где расположены также часть Аппарата и часть комитетов, потребляет услуг более чем на 2,6 млн.

Здание, которое находится на балансе в ВР по адресу Грушевского, 18/2, где обычно проходят заседания комитетов и фракций, потребляет немного меньше. Сумма за жилищно-коммунальные услуги – свыше 2,5 млн.

Около 1,5 млн государство заплатило за коммуналку в здании по адресу улица Большая Житомирская, 11, где размещается часть Аппарата и комитетов.

Около 2 млн тратят в зданиях на Банковой, 5-7 (1,1 млн) и на Шелковичной, 4 (0,98 млн).

Меньше всего Верховная Рада потребляет коммуналки в здании по улице Институтская, 8. В прошлом году госбюджет оплатил там коммуналки почти на 360 тыс.

Управление административными зданиями Аппарата ВР сообщило, что мероприятия по повышению энергоэффективности будут проводить во время реконструкции зданий. Однако пока ее не планируют.

19 октября Верховная Рада назначила Александра Корниенко первым вице-спикером. Он заявил о реформе ВР. Кулуары третьего этажа парламента отремонтируют за 41,5 млн. грн.