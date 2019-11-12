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вторник, 12 ноября 2019 14:14

Рада взялась за "площадки Яценко"

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Рада взялась за &quot;площадки Яценко&quot;

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2047-д, который предлагает ликвидировать деятельность так называемых "площадок Яценко", что зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.

"За" проголосовали 378 нардепов.

Доработанный законопроект авторства "слуги народа" Данила Гетьманцева предлагает с 1 января 2020 ввести новую модель оценки объектов недвижимости.

Предполагается, что она позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Любое лицо сможет получить справку об автоматической оценки объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по этому объекту.

В случае несогласия со стоимостью, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это происходит сегодня.

За справку придется заплатить 52 грн, а за регистрацию отчетов об оценке и информации по ним в Единую базу отчетов об оценке - около 300 грн. Эти средства, по замыслу, пополнять государственный бюджет.

Также нотариусы получат право бесплатного доступа к базе для проверки справок и отчетов об оценке.

Информация из базы отчетов об оценке будет открытой.

Отчеты об оценке храниться в электронной форме.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в котором проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.

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