Рада ввела ответственность за "гендерное унижение" в рекламе

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3427 относительно противодействия гендерному унижению в рекламе. Он вводит понятие "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", а также усиливает ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.
Об этом сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат из группы "Партия "За будущее" Дмитрий Лубинец.
"Сегодня в Украине реклама далека от цивилизованных стандартов.
Ради внимания зрителей рекламисты используют явное и скрытое насилие. Самым распространенным его видом является дискриминация по признаку пола.
За последние 2 года Госпотребслужбой обнаружено около 400 образцов такой рекламы, но жалоб от граждан поступает гораздо больше. Из них остановлено лишь 84 прецеденты.
На это смотрят не только взрослые, но и дети и подростки. Они начинают считать такие позорные явления нормой в украинском обществе.
Это надо немедленно прекратить! Мы должны адекватно реагировать, когда на всю страну унижают достоинство женщин!"- заявил народный депутат.
По словам Лубинец, законопроект разработан с участием судейского корпуса, представителей Министерства социальной политики Украины, Госпотребслужбы и общественных организаций, в частности, лидера "Женского движения "За будущее" Ирины Сусловой.
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