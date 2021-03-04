Рада ввела ответственность за "гендерное унижение" в рекламе

Мы должны адекватно реагировать, когда на всю страну унижают достоинство женщин - Лубинец. Фото: glavcom.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3427 относительно противодействия гендерному унижению в рекламе. Он вводит понятие "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола", а также усиливает ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

Об этом сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат из группы "Партия "За будущее" Дмитрий Лубинец.

"Сегодня в Украине реклама далека от цивилизованных стандартов.

Ради внимания зрителей рекламисты используют явное и скрытое насилие. Самым распространенным его видом является дискриминация по признаку пола.

За последние 2 года Госпотребслужбой обнаружено около 400 образцов такой рекламы, но жалоб от граждан поступает гораздо больше. Из них остановлено лишь 84 прецеденты.

На это смотрят не только взрослые, но и дети и подростки. Они начинают считать такие позорные явления нормой в украинском обществе.

Это надо немедленно прекратить! Мы должны адекватно реагировать, когда на всю страну унижают достоинство женщин!"- заявил народный депутат.

По словам Лубинец, законопроект разработан с участием судейского корпуса, представителей Министерства социальной политики Украины, Госпотребслужбы и общественных организаций, в частности, лидера "Женского движения "За будущее" Ирины Сусловой.