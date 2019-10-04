Рада утвердила программу правительства Гончарука и дала ему иммунитет на год

В течение года после утверждения программы правительства парламент не может рассматривать вопрос его отставки. Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров.

За это в пятницу проголосовали 236 нардепов.

Согласно Конституции, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина парламент не может рассматривать вопрос отставки правительства, пишет "Інтерфакс-Україна"

Представляя программу, премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за совместную работу.

"Но есть одно обстоятельство, которое должно постепенно идти в прошлое. Это так называемый режим форсирования, вы называете его "турборежим". Это ненормально.

Мы должны были принимать законы очень быстро и на уровне правительства, и на уровне парламента. И мы благодарим вас за это. Но на будущее мы должны построить работу системно, чтобы показать пример, как украинское правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса", - заявил Гончарук.

Он сказал, что цель правительства - рост экономики за 5 лет на 40%.

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За 5 лет надо добиться роста экономики (ВВП) на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в программе правительства.