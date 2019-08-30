Рада утвердила календарный план осенней сессии

Рада утвердила план действий. Фото: РБК

Верховная Рада утвердила календарный план второй сессии 9-го созыва.

За соответствующий проект постановления (№1087) проголосовали 278 народных депутатов на пленарном заседании в ночь на пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Этим проектом предлагается начать вторую сессию IX созыва 3-го сентября и завершить ее работу 24 января 2020 года", - сказал представитель комитета парламента по вопросам регламента Сергей Кальченко, представляя проект постановления.

По его словам, календарный план предусматривает 10 пленарных недель, 6 недель работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях, 5 недель – для работы с избирателями, а также 8 часов вопросов к правительству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин собирается на свое первое заседание

Согласно Конституции, очередная сессия Верховной Рады открывается в первый вторник сентября.